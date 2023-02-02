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昂坪360纜車27日起維修停運 市集室內景點如常開放
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】昂坪360本月27日至下月21日暫停纜車服務。
昂坪360說纜車會定期維修保養，期間昂坪市集及室內景點如常開放。另外，昂坪360歡迎政府「你好，香港！」計劃，期望派發免費機票，增加海外遊客到訪香港意欲；又說農曆年初一至三每日接待近萬名賓客，回復疫情前近八成水平。
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