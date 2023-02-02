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林鄭月娥訪新加坡晤李顯龍　副總理王瑞杰：是退休後來見老朋友

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  • 2023年02月02日
【有線新聞】前行政長官林鄭月娥到訪新加坡，與新加坡總理李顯龍會面。
李顯龍及國務資政張志賢宴請林鄭月娥夫婦，雙方討論香港及鄰近地區的發展，加強在有共同利益的範疇合作，例如教育、城市建設及可持續發展。
新加坡副總理王瑞杰在社交平台說，林鄭月娥此行是退休後來見老朋友，證明兩地有很強的聯繫。
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