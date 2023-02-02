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大埔富蝶邨地盤三級火　消防到場救熄　無人受傷

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】大埔富蝶邨二期地盤發生三級火，暫時無人受傷。
地盤火勢猛烈，大量濃煙升上半空，現場是大埔頌雅路11號富蝶邨二期地盤。
消防晚上約9時接報，11分鐘後升為三級火，現場消息說地盤一個垃圾站起火，曾經傳出爆炸聲，附近居民報警，消防派四隊煙帽隊開四條喉灌救，晚上約10時45分救熄。
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