油麻地有女子遭持刀襲擊　兩傷送院

【有線新聞】一名女子在油麻地一間娛樂場所，遭人持刀襲擊，有職員試圖制止時亦受傷。

該職員由救護車送院治理。凌晨3時許，一名兇徒持刀進入廟街49號一間娛樂場所，襲擊一名女子，有職員上前制止，混亂中亦受傷，二人受輕傷送院，兇徒之後逃去，警員派人到附近兜截，未有發現。