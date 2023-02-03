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稱香港是優質人才庫　華潤科學院：需提供更多產業、 支持年輕人發展

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  • 2023年02月03日
【有線新聞】華潤科學技術研究院董事盧曉楓接受香港國際財經台訪問說，香港已經是很好的人才庫，未來需要發展更多不同產業。
華潤科學技術研究院董事盧曉楓：「（你如何評價香港作為一個人才庫，是否能聯繫大學等科研機構？）10分為滿分，我會給9.5分。對我來說，香港已經很好，但我認為香港有潛力和機會做得更好，在擴充人才庫及在全球價值鏈方面，以及產業的多功能性，有很多年輕的人才，他們想做自己喜愛的事，我們需要提供更多產業，支持他們發展。」
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