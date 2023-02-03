有議員倡重啟研究啟德單軌列車　批洪水橋站工程延期六年

【有線新聞】啟德建造單軌列車擱置，有議員說有需要建立集體運輸交通系統，要求重啟研究，當局說附近已有啟德站及巴士等交通工具。

啟德的單軌列車項目因為成本昂貴等原因煞停，有議員希望重啟方案或者無軌鐵運系統。

九龍中（民建聯）李慧琼：「給啟德有一個無軌捷運系統的研究，我認為可以讓市民看見政府對CBD2（核心商業區）這個承諾沒有改變，整個啟德是市區最珍貴的土地，沒可能沒有集體運輸系統，而靠巴士連繫。」

路政署鐵路拓展處處長魏漢華：「政府已經說了，現在會用多元交通安排取代，啟德現時最主要有啟德鐵路站服務該區。」

九龍東啟德鐵路擱置，新界西屯馬綫洪水橋站亦有阻滯。原定初步建議落實時間是2021年至2024年，工程延後至2024年展開，預計六年後完工 ，有議員批評工程拖延，希望壓縮時間。

工程界（經民聯）盧偉國：「議而好像有決，但是決而不行，最佳寫照。但洪水橋站未開工，更要六年先完成。」

魏漢華：「要鋸掉護欄才可建新鐵路站，但兩邊護欄有很多設施，包括走火通路、供電管線，訊號管線、架空電纜支架都安裝在護欄上。」

當局說每項鐵路項目要幾多時間起好取決於技術和詳細規劃研究，會盡快落實工程。