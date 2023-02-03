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送機票｜業界：重振旅遊業第一步 重點吸納過夜客 冀政府推復業基金助招聘
i-Cable
2023年02月03日
【有線新聞】政府預留50萬張機票送予海外及內地旅客，吸引他們重來香港，業界認為是重振旅遊業的第一步。
姚柏良（旅遊界）：「要重新吸引旅客來香港，除了自身要有吸引力，加多些誘因、少少優惠予旅客，相信對吸引他們來有一定作用。重點吸納多些過夜旅客來港，對我們整體提振消費、經濟，作用大很多。若經常要靠給予優惠、『買頭』，旅客才來，就沒甚麼意思。如果旅客經過首輪優惠、有好口碑，傳開給其他親朋戚友，陸續將來港旅遊的氣氛帶動，這才是最關鍵的持續。」
他又說目前旅遊業以至航空、酒店業都缺人，希望政府推出復業基金，資助業界增聘有經驗員工，並考慮為特別工種引入人才。
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