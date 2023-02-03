通關｜業界料皇崗直通巴初期難通宵服務　按需求調整班次

【有線新聞】內地與港澳下星期一全面通關，有跨境巴士營運商說，皇崗直通巴在初期未必能夠恢復通宵服務，但會按需求調整班次。

非專利巴士聯會主席蔡順基：「某些營辦商或者以我公司為例，其實因為人手問題，可能在口岸最早期開放時，服務都是早上6時去到晚上11時，深宵時段可能人流比較稀疏，暫時短時間未必會做到24小時運作。初期會用半小時一班車做測試，看人流需求，但以我們現時三成運力，可以提升到每小時三個班次，甚至有些繁忙可以去到四班。」