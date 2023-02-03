下周一恢復內地赴澳門旅行團

【有線新聞】澳門下周一恢復內地旅行團前往澳門旅遊。

經濟財政司司長李偉農說，澳門上月8日實施免核酸通關，當日已錄得近4萬人次旅客入境，較去年日均增加超過154%。初步統計，澳門上月的農曆新年長假，總入境旅客45.1萬人次，較去年同期大幅上升297%。李偉農相信放寬有助澳門旅遊復蘇及恢復經濟，澳門當局會展開吸引客源工作，除鞏固內地客源，亦會重新吸引香港旅客，及開拓國際客源。