i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
下周一恢復內地赴澳門旅行團
i-Cable
2023年02月03日
【有線新聞】澳門下周一恢復內地旅行團前往澳門旅遊。
經濟財政司司長李偉農說，澳門上月8日實施免核酸通關，當日已錄得近4萬人次旅客入境，較去年日均增加超過154%。初步統計，澳門上月的農曆新年長假，總入境旅客45.1萬人次，較去年同期大幅上升297%。李偉農相信放寬有助澳門旅遊復蘇及恢復經濟，澳門當局會展開吸引客源工作，除鞏固內地客源，亦會重新吸引香港旅客，及開拓國際客源。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
通關｜業界料皇崗直通巴初期難通宵服務 按需求調整班次
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
一線搜查丨日本花王Kao教4方法洗衣不起皺 用錯洗衣袋 恤衫隨時變梅菜
生活
有線生活
2023年01月31日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年02月02日
香港奇案｜法醫解構99年模特兒彭楚盈白骨案 憑面形重組法及相片重疊法認出身分
生活
有線生活
2022年07月03日
英國四歲童智商達139 成門薩最年輕成員 能以六種語言數數 開始閱讀《哈利波特》
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日