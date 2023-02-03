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男子滑翔傘失蹤亡｜死因研訊陪審團退庭商議
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2023年02月03日
【有線新聞】一名男子5年前在大嶼山玩滑翔傘失蹤，搜救隊6日後尋回遺體，死因研訊踏入第6天，陪審團退庭商議。
死因裁判官繼續引導陪審團，指民航意外調查機構的報告對搶救行動篇幅只有4段，在行動分工及溝通等項目的不足隻字不提，報告建議亦較表面。事發於2018年7月，41歲的鍾旭華在伯公坳玩滑翔傘被大風吹走失蹤，死者太太指丈夫失蹤翌日已透過他的Google帳戶取得電話GPS位置，並傳送予搜救人員，但他們沒有使用。
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