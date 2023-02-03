返回
按輸入鍵開始搜尋

男子滑翔傘失蹤亡｜死因研訊陪審團退庭商議

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】一名男子5年前在大嶼山玩滑翔傘失蹤，搜救隊6日後尋回遺體，死因研訊踏入第6天，陪審團退庭商議。
死因裁判官繼續引導陪審團，指民航意外調查機構的報告對搶救行動篇幅只有4段，在行動分工及溝通等項目的不足隻字不提，報告建議亦較表面。事發於2018年7月，41歲的鍾旭華在伯公坳玩滑翔傘被大風吹走失蹤，死者太太指丈夫失蹤翌日已透過他的Google帳戶取得電話GPS位置，並傳送予搜救人員，但他們沒有使用。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日