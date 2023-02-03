長沙灣海麗邨升降機疑遭縱火　傳爆炸聲

【有線新聞】長沙灣海麗邨有升降機疑遭縱火，一度傳出爆炸聲，無人受傷，暫時無人被捕。

升降機位於海瑞樓，照明燈、燈架炸至脫落，升降機內的手拉車和三個壓縮氣罐被炸毀。警方之後在一個中層單位調查，檢走多罐壓縮氣體。凌晨4時左右，大廈保安從閉路電視發現，升降機由12樓降至2樓突然停頓，冒出濃煙並傳出爆炸聲，消防接報到場將火勢撲熄，相信火警有可疑。