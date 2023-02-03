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李家超重申不同意設獨立調查委員會 持續總結經驗最符成本效益
i-Cable
2023年02月03日
【有線新聞】行政長官李家超重申，不同意設獨立調查委員會檢討疫情，認為政府持續總結經驗，是最符成本效益的做法。
行政長官李家超：「沒有一個大家公認的最佳方法，或者標準方法去處理。第二去總結經驗，確保我們未來可應付未來新挑戰，我的看法與其他人是一致，只不過是方法不同，我們如何去總結經驗，我的方法是我們持續去總結經驗和強化，這是最務實有為的方法，亦是成本效益中是最高的，我們的方法不一樣，不表示我們有很大差異。」
醫務衞生局局長盧寵茂：「全世界都是用這個方法，我之前亦用摸著石頭過河來形容，我們面對新型肺炎疫情三年的措施，摸著石頭過河肯定不是預先計劃的措施，是會針對走到哪一步才處理。」
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