伯恩斯：不應低估習近平野心　稱有情報指已下令解放軍做好攻台準備

【有線新聞】美國中情局局長伯恩斯稱，不應低估國家主席習近平在台灣問題上的野心。

美國中情局局長伯恩斯：「我不會低估習主席對台灣的野心，多年來他一直很清楚這一點，我們認為他正在非常仔細地觀察普京在烏克蘭的經驗，他對此有些不安並清醒了一點。」伯恩斯提到情報顯示習近平已下令解放軍，做好準備2027年前攻台，但不代表他已決定出兵。伯恩斯又指，美國應該明確反對任何人，單方面以武力改變現狀，並繼續盡力幫助台灣自衛。