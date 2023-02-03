落馬洲河套方艙醫院從未啟用　擬改作短期用途　李家超：如青年旅社

【有線新聞】中央援建的落馬洲河套方艙醫院落成至今未曾啟用，問到會否清拆，特首李家超說會考慮作短期用途。

行政長官李家超：「按現時的（疫情）數據和趨勢決定備用多少設施，而不需要備用的我們要考慮如何處置，包括例如可否有些當作短期用途，有沒有一些可以用作青年旅社，又或者可否用作短期活動，例如一些青年活動或交流活動，可用來使用這些設施。」