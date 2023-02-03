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布林肯下周訪華時或會晤習近平
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2023年02月03日
【有線新聞】美國國務卿布林肯據報下周訪華，或會與國家主席習近平會面。
英國《金融時報》引述消息指，布林肯周日起到中國訪問兩日，是拜登政府首位訪華的內閣官員。將會見外長秦剛及中共中央外事辦主任王毅，更有機會與習近平會面。
報道指若布林肯獲習近平安排接見，將反映中方有意改變對美態度。白宮拒絕回應報道，中國駐華盛頓大使館亦未有回應。
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