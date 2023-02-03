用假安心出行進入境大樓　23歲女文員認罪　本月24日判刑

【有線新聞】5人前年涉嫌使用假安心出行應用程式被捕，其中一名女子認罪，本月24日判刑。

23歲、任職文員的被告伍敏怡，承認一項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪。政府前年11月規定進入政府大樓人士，必須使用安心出行，被告當日進入灣仔入境事務大樓時，被職員發現她所使用的程式介面與真的安心出行不同，檢查後證實是虛假程式。辯方求情時說當時社會氣氛及資訊，令被告認為使用安心出行會洩漏私隱，因此愚蠢地犯案。