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海關搗33宗新冠口服藥走私進口　值逾1500萬元　暫拘20人

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】海關上月至今破獲33宗走私進口新冠口服藥案件，估計市值超過1,500萬元。
案件涉及逾25萬粒新冠口服藥，主要利用郵包、快遞和貨運走私到港，每宗牽涉數量由數百粒至超過10萬粒，合共拘捕20人，檢獲藥物大部分相信未經註冊。海關說數量達到10萬的案件不排除有集團涉案，又相信執法行動已有成效。
海關有組織罪案調查科特別調查組指揮官賴恩寧：「隨著2019冠狀病病毒開始緩和，我們相信趨勢會緩和，在我們海關大力打擊下，我們相信已堵截大部分非法進口的新冠口服藥。上述案件仍在調查中，不排除更多涉案人士被捕。」
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