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通關｜下周一起每小時10班列車往返羅湖站　港鐵：旅客與早上人潮未必重疊

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】港鐵東鐵綫下星期一起恢復來往羅湖站列車服務，大約每小時有10班，港鐵會密切留意客流量，有需要再調整班次。
港鐵過境鐵路總管張志強：「班次正如剛才所說，會變成兩班往羅湖、一班往落馬洲。大約全日最大（頻密）時段，往羅湖班次約4至8分鐘一班，往落馬洲約12分鐘一班，與早前落馬洲站重開後時間差不多，不過我們將部分列車調回羅湖。我們亦相信出入境旅客與早上高峰時段上班上學人潮未必很重疊，所以我們都有信心實際情況，現行服務能應付，正如剛才所說我們會密切監察，有需要時會作出相應調整。」
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