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美菲將恢復聯合巡航南海
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2023年02月03日
【有線新聞】美國將會恢復聯同菲律賓在南海巡航。
美國防長奧斯汀日前訪菲，雙方強調在印太所面對的地區安全挑戰背景下，同意重啟南海聯合巡航。
有菲律賓漁船上月遭中國海警船驅逐，其後有菲律賓輿論呼籲恢復與美國聯合巡航。
杜特爾特2016年任菲律賓總統後，與美國的安全、軍事合作逐漸降溫，先後暫停聯合軍演及巡航等，更一度中斷軍事協議，前年7月才恢復。
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