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教宗方濟各到訪南蘇丹朱巴 獲總統基爾接待
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2023年02月03日
【有線新聞】出訪非洲的教宗方濟各轉抵南蘇丹訪問。
坐輪椅的方濟各在首都朱巴下飛機，民眾熱烈歡迎，到場迎接的南蘇丹總統基爾撐著拐杖在旁陪伴。
陪同教宗及訪問團在機場大樓稍事休息後，隨即前往總統府出席與各界代表的會面。
南蘇丹在2011年獨立，脫離主要信奉伊斯蘭教的蘇丹，現時南蘇丹有大約六成人口信奉天主教或新教。
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