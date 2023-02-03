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內地三漁民闖南大嶼海岸公園非法捕撈 明日提堂
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2023年02月03日
【有線新聞】3名內地漁民被落案起訴，在南大嶼海岸公園非法捕撈。
漁護署指星期四早上在南大嶼海岸公園核心區截查一艘船，發現船上載有打氣機及連接至水中的氣喉，懷疑有人沒有許可證下在海岸公園捕撈海洋生物。3名內地男子被控違反海岸公園及海岸保護區規例，案件星期六在東區裁判法院提堂。
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