布林肯因應中方飛艇闖美領空押後訪華

【有線新聞】因應懷疑中方間諜氣球進入美國領空，國務卿布林肯將押後訪華；布林肯已把決定知會中央外事工作委員會辦公室主任王毅，並指條件許可下將盡早訪華。中方早前指裝備是民用氣象飛艇，對於因為不可抗力誤入美國表示遺憾。

美國蒙大拿州南部比靈斯市上空，周三有人拍攝到一個巨大白色物體，美方懷疑是中國的間諜氣球，日前由阿拉斯加穿越加拿大上空進入蒙大拿州，體積估計約3架巴士般大。有民航機發現通報，軍方派出軍機監察，美方早前又指氣球可能飛越敏感地點及收集情報。

在北京，外交部起初在周五下午的例行記者會上，指事件有待核實，強調無意侵犯任何主權國家領土和領空，促請共同冷靜、謹慎處理。到晚上，外交部再以書面回應指，有關設備是來自中國的民用飛艇，用於氣象等科研，受西風帶影響及自身控制力有限，嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，將繼續同美方保持溝通，妥善處理意外。

外交部承認裝備是中國飛艇後不久，美方傳出布林肯押後訪華的消息，行程原定下周初在北京會晤中方高層，包括可能獲國家主席習近平接見；美方消息指如期訪華將發出錯誤訊號，同時亦不想雙方會談聚焦在此事上。

據報美方一度打算擊落飛艇，出動F-22戰機及預警機候命，不過軍方高層討論後，認為飛艇對民航機不構成即時危險，反而擊落的殘骸可能危及地面。另外有評論指，飛艇如用於收集情報，價值並不高，因中國的間諜衛星已可做到。