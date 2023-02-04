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全面通關｜曾留海外經港北上須核酸　楊潤雄︰做法對內地負責　難料訪港旅客人次

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】本港與內地下周一全面通關，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，疫情改變出行、消費模式，難以估計訪港旅客人次，他又認為，北上核酸檢測未完全解除，為旅行團帶來不穩定因素。
2019年疫情前，整體訪港旅客超過5,500萬，兩地即將全面通關、向外宣傳活動啟動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，要見到大量旅客訪港仍然需要一段時間。楊潤雄 ︰「疫情對大家出外的方法或要求都已經不同，過去數年商業上採用網上溝通，過去三年用其他方法做生意，通關後對旅遊、交通暢順時會否重返以前模式或改為新模式？整體到港人數究竟是多少難以估計。」
不過由香港北上若7日內曾留海外須做核酸檢測，楊潤雄認為對入境旅行團帶來不穩定因素，但做法是對內地負責。楊潤雄︰「這是一個風險管理問題，如果有一個旅行團來港三日，之後上內地時要做檢測，是對內地負責任。旅行社能夠安排，但會增加不穩定因素，如果有一、兩個（確診），多少人上去、多少人留港會複雜很多，如果真是確診不要北上，在香港不要到處走，自己要小心。」
旅遊業界向政府爭取成立復業基金支援，楊潤雄指會考慮，要視乎財政狀況在政策、資源運用上取得平衡。
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