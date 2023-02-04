i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
深水埗兩的士相撞 四人受傷
i-Cable
2023年02月04日
【有線新聞】深水埗有兩部的士相撞，4人受傷。
其中一輛的士翻側橫臥路中，凌晨4時許，一輛的士沿欽州街右轉通州街、往旺角方向行駛時，與另一輛的士相撞，其中一部的士翻側，男司機一度被困要由消防救出。司機連同另外2男1女清醒送院治理，警員封閉一段路面將的士拖走。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
下一則新聞
下一則新聞
旺角寵物店疑結業後遺四貓 其中一隻死亡 警列殘酷對待動物
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜直擊運輸署排隊黨如何吸金、即場招客 市民：冇咗排隊黨可能15分鐘就走得
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查丨移英港媽教寫食評換免費餐 買牛奶、素魚手指後退款：我唔覺得有問題
生活
有線生活
2023年02月01日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年02月02日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日