深水埗兩的士相撞　四人受傷

【有線新聞】深水埗有兩部的士相撞，4人受傷。

其中一輛的士翻側橫臥路中，凌晨4時許，一輛的士沿欽州街右轉通州街、往旺角方向行駛時，與另一輛的士相撞，其中一部的士翻側，男司機一度被困要由消防救出。司機連同另外2男1女清醒送院治理，警員封閉一段路面將的士拖走。