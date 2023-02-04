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深水埗兩的士相撞　四人受傷

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】深水埗有兩部的士相撞，4人受傷。
其中一輛的士翻側橫臥路中，凌晨4時許，一輛的士沿欽州街右轉通州街、往旺角方向行駛時，與另一輛的士相撞，其中一部的士翻側，男司機一度被困要由消防救出。司機連同另外2男1女清醒送院治理，警員封閉一段路面將的士拖走。
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