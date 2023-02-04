香港馬拉松有望跑入啟德衝線

【有線新聞】香港馬拉松踏入25周年，由2008年開始，賽事一直以維園為終點，田徑總會期望，參賽者將來可以跑入，預計明年落成的啟德體育園衝線。

想在鬧巿跑，獲得更多巿民支持，現時的終點維園是最好選擇，但太多制肘。

田徑總會主席關祺︰「我們優先權排在年宵，花展、工展會之後，農曆新年影響亦有變化，將來啟德體育園若可以使用，是很大契機。那邊的管理人員，都很想我們這個大型賽事搬往啟德，我們接觸了數次，他們亦有專人開始替我們規劃那條路線，很多路段還在建設，我相信要多等一會，看看周遭路線，讓長跑的人潮，可以聚集在那裏跑步。」

關祺表示田總無論將來還是現在，最關注是運動員的跑步體驗，慶祝今屆踏入25屆，全馬精英組達標跑手會有特別獎勵。

田徑總會主席關祺︰「三小時男子，三小時半女子，有一萬元特別獎金，整個跑步界都興奮，對這個目標很重視。」

2月12日比賽日出生的參賽者，賽會更安排禮物及慶祝活動。

田徑總會主席關祺︰「邀請他們比賽後到特別地方拍照，送一套生日禮物給他，增加快樂感覺。」

總參賽名額由上屆18500，到今屆37000，加上12位外國精英跑手應允來港參賽，藉此告訴全世界，香港有能力再舉辦國際盛事。

田總計劃下一步，尋找一些跑了超過15甚至20屆的跑手，以作致敬，10公里、半馬及全馬都參加過的跑手，都會獲得表揚。