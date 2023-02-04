程鼎一專訪｜花億元宣傳「你好香港」　稱大型宣傳屬投資　料今年旅客數難回疫前

【有線新聞】政府推出「你好，香港！」宣傳計劃，旅發局總幹事程鼎一說，香港幾乎是最後一個開關的城市，大型宣傳是一種投資，估計今年旅客數字難以重回疫情前水平，大型購物團亦會減少。

「你好，香港！」計劃，旅發局花一億元全球宣傳，又向旅客派100萬份消費優惠券，每份價值過百元。旅發局總幹事程鼎一在本台節目《有理有得傾》說，旅客每兌換一份禮品，旅發局會補貼餐廳、商店、旅遊景點等100元，初步預計花超過一億元，會視乎情況考慮加碼。程鼎一︰「因我們較遲，甚至我們是最後一個（城市）開關，我們跟內地中國巿場一起開關給全世界時，我們認為聲勢和清晰度，所謂大聲和清晰，你需要跟大家說得很清楚，我們現時旅遊重啟，大家可以無限制，我們歡迎你前來。（單是旅發局用了兩億元，如何能收回成效？你們目標是想吸引多少旅客，帶來的經濟效益大約有多少？）我們可以做好宣傳工作，把旅客先帶回來，一步一步希望經濟會更好，所以整個旅遊方面的宣傳也是一種投資。」

大型宣傳加上香港與內地全面通關，程鼎一預期今年旅客數字將回升，但未必可重回2019年的約5,500萬人次。程鼎一︰「我認為不會這麼快重回疫情前的水平，加上疫情前的期間看到香港的負荷能力已有點吃力，在整體接待能力方面我們必需要保持得好，這個需要點時間，並非幾個月或一年內重返兩三年前的水平，（有些地區居民可能擔心旅行團回來又有水貨客、會非常擠迫，旅遊巴隨處泊，擔心影響日常生活），因為整個旅遊模式改變，參加大型購物團來香港，這個模式可能會較受影響，應該改為去旅遊景點，旅客改往深度旅遊體驗會更佳。」

隨著社會復常，旅發局說今年美酒佳餚巡禮會復辦實體嘉年華，停辦四屆的新春花車巡遊明年亦會復辦。