全面通關｜下周一起高鐵撤售票數量限制

【有線新聞】高鐵下周一起撤銷每日可供發售車票的數量限制。

運輸及物流局局長林世雄在網誌說，隨着下周一全面開放通關，港鐵和內地相關單位同意當日起撤銷高鐵每日可供發售車票的限制，並積極磋商希望盡快逐步有序重啟高鐵長途服務。他又推薦市民試用首次開始客運通關服務的香園圍，市民可利用公共交通服務、私家車或沿行人隧道步行前往管制站辦理出入境手續，跨境巴士營辦商正積極準備開辦路線，讓乘客經這個新口岸直接往來深港兩地。