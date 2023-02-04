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19年國慶尖沙咀示威　12人被控暴動　11人罪名成立

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】2019年國慶尖沙咀有人示威，12人被控暴動，經審訊後11人裁定罪名成立，1人脫罪。
案發2019年10月1日，前民陣申請遊行及集會被拒，12名被告與大批示威者在彌敦道一帶集結，其後有人破壞商舖大閘、放火及設路障，警方發射催淚彈，雙方衝突至少持續20分鐘。控方指眾被告和其他示威者在案發現場或附近被捕，推論各人涉有份親身參與暴動和協助或教唆他人干犯暴動，法官裁定其中11人暴動罪成。
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