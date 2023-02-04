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全面通關｜稱促進經濟復蘇 譚耀宗：有力疏導旅客 不會對口岸造成壓力
i-Cable
2023年02月04日
【有線新聞】全國人大常委譚耀宗相信，內地與本港全面通關會促進經濟復蘇，又認為一下子全面放寬不會對口岸造成壓力。
譚耀宗：「我不太擔心，因為全部的口岸已通關，通關後疏散會來得容易，特別在羅湖有這麼多班火車可以乘載很多乘客。全面口岸通關我相信問題不大，加上農曆新年這段時間，我們都試驗過都沒有問題，我相信不會有問題。」
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