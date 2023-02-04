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有市民抗議油塘混凝土廠非法運作 警：遊行人數少、毋須不反對通知書
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2023年02月04日
【有線新聞】有市民在油塘遊行，抗議一間混凝土廠非法運作。
約七至八名市民由油塘消防局遊行到東源街的混凝土廠，警員用橙色膠帶劃出示威區和拍攝情況。示威者說，混凝土廠前年已不獲續牌，之後仍非法運作，破壞該區空氣質素和環境，質疑環保署等部門沒有採取相應措施關閉或起訴工廠，在場警員表示，因遊行人數少，毋須事先申請不反對通知書。
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