基輔峰會召開歐盟擬加強制裁俄羅斯

【有線新聞】烏克蘭與歐盟在基輔召開峰會，歐盟將加強對俄羅斯制裁，並提供更多人道援助。美德兩國亦宣布新一輪軍援，其中美國將提供射程達150公里的遠程炸彈。

烏克蘭總統澤連斯基、歐洲理事會主席米歇爾及歐盟委員會主席馮德萊恩，在基輔聚首。周三舉行俄烏戰事爆發後，首場歐盟烏克蘭峰會。 馮德萊恩提到將會本月24日，即俄烏戰爭爆發一周年當天，推出新一輪對俄羅斯制裁，表明會針對無人機等俄軍的武器裝備。 米歇爾在之後的記者會上，提到烏克蘭加入歐盟問題，稱最終都會實現。他表示：「安全而獨立的歐洲，不能沒有安全而獨立的烏克蘭。烏克蘭就是歐盟，歐盟就是烏克蘭，讓我們一起實現。」不過馮德萊恩表示，烏克蘭入歐仍未有確實的時間表。

俄烏部隊目前就爭奪頓涅茨克重鎮巴赫穆特爆發激戰，澤連斯基趁機再敦促西方盟友，提供長程武器。美德兩國這日就宣布加碼軍援，美國將再提供逾21億美元的軍援，包括射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」。德國亦會將較舊式豹1主戰坦克，提供予烏克蘭，但未有透露數量或付運時間。