協青社廣邀青年藝術家「塗鴉」大樓　冀展示街頭文化正面價值

【有線新聞】西灣河一幅三層高的塗鴉壁畫揭幕。

眼神凌厲的貓、「翹埋雙手」的青蛙，還有抽像的怪獸及塗鴉常見的字體，這幅巨型壁畫高15米、闊16米，位於西灣河聖十字徑協青社賽馬會大樓。協青社找了超過40名來自世界各地及本港的青年藝術家及年輕人參與創作，說希望向社會展示街頭文化的正面價值，成為區內的「打卡」地標。

創作者Uncle：「你見到用了很多不同顏色表達到一些很活力的東西，尤其是年青人，特別想要表達活力。」

創作者Clara：「本身塗鴉可能予人印象，有時候未必正面，我們希望透過大型合作或活動，讓人認識塗鴉也可以是藝術作品，讓正面文化在社區宣揚。」