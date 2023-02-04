美媒：美擬擴大制裁伊朗供貨商　涉中國生產攝錄機企業

【有線新聞】有報道指美國準備擴大制裁向伊朗供貨的中國監控設備供應商。

《華爾街日報》報道，主要制裁對象包括天地偉業，指這間總部在天津的企業向伊朗革命衛隊及相關武裝組織，提供監控設備，可能包括有人面識別功能的攝錄機，用作打壓持續近半年的示威；又指海關數據顯示，這類設備在示威爆發前後出口數量增加。美國商務部去年12月已把天地偉業列入出口黑名單。