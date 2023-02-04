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氣球風波｜據報美國或待中國氣球進入大西洋後擊落及回收

  • i-Cable
  • 2023年02月05日
【有線新聞】中國氣球進入美國領空的事件，有報道指美方稍後可能會擊落氣球。
有美國傳媒拍攝到相信是中國氣球的物體，當地周六上午在北卡羅來納州上空出現；網上亦流傳多段相近的影片。
美方曾指如果擊落氣球，殘骸可能對地面造成損害。美國廣播公司則引述官方消息指，如果氣球稍後進入大西洋，有可能嘗試擊落及回收，但會致力確保氣球落入美方領海，收集作進一步研究。
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