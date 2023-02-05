李家超抵沙特阿拉伯　料可落實相當數目協議　盼國營油企阿美來港上市

【有線新聞】行政長官李家超抵達中東訪問，他希望與當地達成多項合作協議，包括爭取全球最大石油生產商沙特阿美來港上市。

李家超與三十人的商貿代表團到沙特阿拉伯首都利雅得，會先與沙特政府投資部大臣會面。

李家超：「副大臣都說他希望今次我們行程有成果，我亦相信各成員努力會開展到不同方面帶一些聯繫。我們努力吧 ，我相信都會有相當數目的協議希望落實到，其實我們來之前各方面成員都努力工作，而我們感覺沙特政府都非常積極，我們都熱切期望希望有大家想見的成績。」

李家超亦會到訪全球最大石油生產商沙特國營油企阿美，阿美2019年在當地上市，集資規模達到256億美元，折合超過逾2,000億港元，是全球最大宗新股上市，香港當年亦曾爭取沙特阿美來港上市。

李家超：「阿美的企業是很多元化，除了是石油方面，都有不同子公司子企業，我們香港優勢會盡量介紹，當然我們鼓勵它來香港作不同的參與，包括上市。多方面我都希望它明白到香港可以給予他們甚麼機會，香港是國際金融中心，亦是資產管理和風險管理中心，我們有很多專業人士。」