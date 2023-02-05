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市建局觀塘發展區項目流標 韋志成解釋或虧蝕
i-Cable
2023年02月05日
【有線新聞】市建局早前收回觀塘兩個發展區招標項目，行政總監韋志成解釋，批出項目或會虧蝕，令日後市區更新項目的資源減少。
韋志成在網誌表示，觀塘兩個項目合共要收購400個私人單位及處理100多間違規構築物，若在市況低迷下貿然批出項目將出現虧蝕，市建局會考慮在項目加入住宅，提升吸引力，對未來發展仍然樂觀；又指早前多個項目入標價，都未如理想或被調低，收到的地價收入較預期少逾兩成，未來幾年四個九龍城和旺角區項目初步估算總虧蝕將高達數十億元，嚴重影響財務和重建步伐，會評估未來五年的業務綱領一些規模較大、需要較多流動資金收購的重建項目，會研究有否需要分階段或延遲開展。
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