調查指近七成受訪者有意申請簡約公屋

【有線新聞】工聯會問卷調查反映近七成受訪者有意申請簡約公屋。

工聯會上月底至本月初以網上問卷訪問三百多名正輪候公屋的市民，超過七成都正居於不適切居所，近七成人都有意申請簡約公屋，主要對市區簡約公屋較大興趣，七成人覺得租金便宜是最大賣點，六成半人認為可改善居住環境，另外分別有近四成人擔心簡約公屋的交通配套，以及只能短期居住。而受訪的六成半人家庭都有三人或以上，建議政府增加簡約公屋較大單位的數目。