陳茂波料復常後經濟較去年好　惟外圍環境存不確定性需警惕風險

【有線新聞】財政司司長陳茂波發表網誌，預期本港復常，今年經濟肯定會比去年好，但經濟恢復有過程、外圍環境亦存在不確定性，會繼續警惕風險。

政府開展「你好！香港」宣傳活動，加強對外宣傳香港復常，本港與內地亦全面通關在即，陳茂波預期各種公務、商務、旅遊及其他經濟活動，都會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，預料可帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，對本港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

陳茂波相信本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，而經濟恢復也有過程，無論是航班恢復、旅客重來，抑或投資增加都要一些時間，因此要努力鞏固得來不易的良好勢頭，同時警惕風險、穩步前行，一些經濟數據亦提示要謹慎而為，例如去年12月本港的商品出口貨值按年大跌28.9% ，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第八個月下跌。政府會繼續透過短中長期手段，推動香港更快更好發展，並盡力排解民生憂難。