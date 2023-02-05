簡約公屋｜房屋局重申啟德用地會如期交還　楊永杰稱局方已釋出善意

【有線新聞】房屋局局長何永賢就簡約公屋啟德選址爭議與立法會議員楊永杰及區議員會面，何永賢重申會如期交還用地，楊永杰希望局方持續聆聽居民意見。

啟德區議員張景勛到立法會與房屋局局長何永賢會面。張景勛早前申請舉辦集會，反對啟德世運道興建簡約公屋，獲當局提出會面後取消集會。何永賢聯同副局長戴尚誠出席，立法會議員楊永杰在會上反映部分居民關注啟德簡約公屋交還用地承諾及對交通負荷、文康設施需求的影響，再次要求興建無軌捷運連接跑道區。何永賢在會後說，會持續聆聽社區意見，重申啟德興建簡約公屋計劃不會變。

何永賢：「啟德選址，我們重申是八個簡約公屋選址中是很合適，我們早上與楊永杰議員及數名區議員會面，我們重申啟德CBD2（第二個核心商業區）這個規劃願景不變，土地五年完成簡約公屋營運時，我們會交還發展局用作長遠規劃用途，多謝。（記者：會否落區見居民？局長）多謝、多謝。」

房屋局發言人隨後補充會適當安排與居民會面，楊永杰覺得局方已釋出善意。

楊永杰：「期限『2+5』一完結便會離場，這個對居民釋除疑慮有非常大幫助，我認為是定心丸，當然理解政府說法指現在八個選址是最好的，雖然是有些失望，但都理解政府選擇。」楊永杰說改善民生也要顧及經濟，期望政府日後多聆聽持份者意見。