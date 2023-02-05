廣東佛山3.2級地震　本港有市民感震動

【有線新聞】廣東佛山早上發生3.2級地震，本港有市民感受到震動。

天文台收到超過十名市民報告表示感到輕微震動、震動維持數秒，初步分析本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第三度，即類似小型貨車駛過的震動。