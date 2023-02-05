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外籍男中環健身室運動期間昏迷 送院不治
i-Cable
2023年02月05日
【有線新聞】一名男子在健身室運動期間昏迷，送院不治。
現場是中環荷里活道32號，早上11時許，一名50歲外籍男子在健身室踏健身單車，期間暈倒地上，職員報警，男子送院經搶救後不治，警方正調查事件。
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