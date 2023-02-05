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全面通關｜明起重開羅湖、落馬洲等口岸　設三巴士線往來香園圍

  • i-Cable
  • 2023年02月05日
【有線新聞】明日香港及內地全面通關取消配額及核酸檢測要求，同時重開羅湖、落馬洲口岸、香園圍口岸亦會首次開放客運服務。
封關前只可車過的香園圍口岸，通關後人也可通過，口岸的公共運輸交匯處將會首次開放，位於中央的升降機可以直接搭去二樓的出境層，升降機周圍用玻璃分隔，標明屬於禁區，入口處有保安把守，沒有大件行李的人可以用扶手電梯上落。通關前夕，大批警員在場了解運作安排，亦有工作人員張貼告示協助旅客。
香園圍口岸將有三條巴士路線接駁，包括城巴B7、B8，以及九巴B9，不過B8、B9都是假日路線，最快要到2月11日才可乘搭；另外亦有一條專線小巴59S線來往上水站。
落馬洲口岸凌晨12時就會通關，是新一批口岸中最早。在新田皇巴站皇巴職員已重新上班，站頭有五輛皇巴，全部已換上兩日前剛發出的新禁區證，皇巴車費維持十元，沒有加價。皇巴車廂內的告示是內地海關申報的二維碼，乘客上車後可以掃一掃，早點完成申報。皇巴站多條小巴路線通關後會恢復行駛，包括專線小巴44B、79S及616S。
羅湖口岸就周一早上6時半重開，港鐵早前指每小時會安排約十班列車來往羅湖站。
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