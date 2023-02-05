李家超抵沙特阿拉伯參觀展覽　冀兩地達成合作協議

【有線新聞】行政長官李家超抵達中東訪問，與沙特阿拉伯投資部大臣會面，希望達成多項合作協議，又參觀當地的展覽。

李家超在當地時間下午約4時半到達未來城市展覽館，沙特阿拉伯派代表迎接，律政司副司長張國鈞、商務及經濟發展局局長丘應樺、財經事務及庫務局局長許正宇等一同到展館參觀。李家超早前與當地投資部大臣會面，兩地會啟動促進和保護投資協定談判，他又說會爭取全球最大石油生產商沙特阿美來港上市。