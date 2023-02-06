全面通關｜香園圍首開通旅客過境　市民讚省時省錢 　鄧炳強：關愛隊助長者申報健康

【有線新聞】香園圍口岸首次開通旅客過境，可以乘巴士、小巴或自行駕車去到口岸，再過境到蓮塘。早上人流不多，過關不用15分鐘，有市民覺得新口岸方便，節省不少時間及金錢。

香園圍口岸終於開放客運通道，有市民天未亮，便在粉嶺坐首班巴士去口岸過境。黃先生：「相比港鐵便宜十元以內，乘搭港鐵都要20多元。節省最少一倍時間，視乎去哪一個區，如果去沙頭角區，羅湖再轉車都要個多小時，現時15分鐘去香園圍，再過關到沙頭角，應該可節省一半時間。」

城巴因應新口岸啟用，新開設B7路線，由上水經粉嶺去香園圍。除了坐巴士，市民亦可選擇駕車前往。黃先生：「方便，自己駕車來，很容易放下行李，私家車已離開。」

口岸在上午七時開放，有人一早等過關。我們嘗試用這個新口岸去內地，首先經E道岀境，然後填寫健康申報表，走到關口出示回鄉證，再過海關安檢就可以，全程少於15分鐘。有市民覺得新口岸很方便。蕭先生：「相對快十多、二十分鐘，多了一個口岸，方便、對深港兩地居民是一個很大的禮物。（指示）清晰，有工作人員帶領，非常溫暖、甜蜜，亦有人民關懷通道。」

有旅行團選用新口岸前往惠州，旅行社員工何小姐：「今次過來有兩團，兩團合共77人，因為是新口岸，公司都想試一下，之前一直都是用深圳灣、福田，所以現在蓮塘新開想用蓮塘。」

去到蓮塘，離開口岸步行約5分鐘便有鐵路站，還有超過25條公共交通路線、的士上落客區，市民可以按需要選擇不同接駁交通。首批經香園圍/蓮塘口岸過關的市民會收到一朵玫瑰和一個防疫包，內地這邊的工作人員就說，預留了大約200份送給使用新口岸的市民。

保安局局長鄧炳強：「關口使用分布方面如往常一樣，都是羅湖較多，其次是落馬洲支線。我們明白長者在內地健康申報上可能有困難，所以政府不同部門、亦包括港鐵公司，成立了很多關愛隊協助長者或有需要人士申報，我們亦正與內地當局商討看看如何可以簡化或令申報過程更暢順。」