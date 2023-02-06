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全面通關｜落馬洲口岸凌晨重開 有返港市民獲贈「你好，香港」禮物包
i-Cable
2023年02月06日
【有線新聞】落馬洲口岸是新增恢復通關口岸最早開放，凌晨十二時通關。
到早上人流都不算多，皇巴站等車乘車的人疏落，車費維持十元，除原有收現金及八達通外，新增接受支付寶；每半小時一班車，會因應人流再調節班次。有經落馬洲口岸返港的市民獲贈「你好，香港」禮物包，內有主題公園優惠券和曲奇等。
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