全面通關｜鄧炳強等經香園圍赴蓮塘口岸　出席客運啟動儀式

【有線新聞】保安局局長鄧炳強出席香園圍／蓮塘口岸客運啟動儀式。

鄧炳強到達香園圍口岸，進入離境大堂，前往內地蓮塘出席儀式，同行還有海關關長何珮珊等出席客運啟動儀式。香園圍／蓮塘口岸開通後，一直只有車行，今次通關才開放客運通道。

鄧炳強出席儀式後再經口岸返香港，稍後會到羅湖口岸視察。