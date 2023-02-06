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全面通關｜核酸檢測站減半　承辦商：需求少四成需裁人手　同事心裏有數

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
全面通關｜核酸檢測站減半　承辦商：需求少四成需裁人手　同事心裏有數
【有線新聞】有檢測承辦商說做核酸檢測的人比全面通關前少四成，認為縮減一半檢測站是合理。
相達生物科技創辦人招彥燾：「因爲有不明朗因素，所有同事心裏有數，逐步遞減好快發生，公司一大部分同事會吸納做其他檢測工作，但無可否認，有一部分同事需要刪減。」
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