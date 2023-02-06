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全面通關｜陳國基等視察羅湖口岸 早上加開櫃位處理人流
i-Cable
2023年02月06日
【有線新聞】政務司司長陳國基視察羅湖口岸。
陳國基去到羅湖口岸離境大堂，同行還有運輸及物流局局長林世雄及教育局局長蔡若蓮，他們在入境處櫃位前了解，入境處人員向他們簡報通關後的情況，入境處處長區嘉宏亦在場。
羅湖口岸是陸路口岸中最繁忙，早上開放多個櫃位處理人流。
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