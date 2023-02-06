返回
按輸入鍵開始搜尋

全面通關｜陳國基等視察羅湖口岸　早上加開櫃位處理人流

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】政務司司長陳國基視察羅湖口岸。
陳國基去到羅湖口岸離境大堂，同行還有運輸及物流局局長林世雄及教育局局長蔡若蓮，他們在入境處櫃位前了解，入境處人員向他們簡報通關後的情況，入境處處長區嘉宏亦在場。
羅湖口岸是陸路口岸中最繁忙，早上開放多個櫃位處理人流。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日