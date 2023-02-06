返回
按輸入鍵開始搜尋

全面通關｜跨境學生急不及待回港上課　家長：平時拖拖拉拉、今天特別早起

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】羅湖口岸重開，首批南下旅客很多都是跨境學生及家長，不等教育局正式安排就急不及待回港上課。
早上未到7時，大批身穿校服、背書包的學生步入羅湖口岸聯檢大樓。大樓外架起多排鐵馬，部分年紀較小的學生由家長陪同。跨境學童家長胡太：「足足三年了，他早上起來都很開心，特別期待對不對？平時睡覺拖拖拉拉，今天特別早就起來了，開心得要命。」
有家長就帶子女過關辦理回港證，希望可以盡快回港上學。跨境學童Chloe：「我覺得很開心，我想上學。」家長何女士：「我們本身5日過去（香港）辦證，然後6日上學，但6日起不用做核酸，遲一日就遲一日，今日不用核酸馬上過關，辦完證件馬上回來，第二天就可以上學。」
過關後來到羅湖站，港鐵職員派紀念品迎接這批久違的乘客。跨境學童：「很久沒有來，上一次是幼稚園高班時來。」家長李女士：「之前有通過文錦渡過關，現在很方便。因為我們本身住得近羅湖關口，所以現在這樣過關很方便。」跨境學童家長蔣女士：「（之前）因為要核酸檢測和預約，上學一日就沒有繼續。送他上學後去一去尖沙咀，或者大埔、沙田。（記者：打算買甚麼？帶了大行李箱。）有甚麼買甚麼，已經很久沒有購物。」
雖然跨境學童現時可以自行回港上學，不過乘校巴的學生還要再等，教育局安排中學跨境生星期三起全面恢復回港上課，小學、幼稚園及特殊學校就要等到本月22日。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日