全面通關｜跨境學生急不及待回港上課　家長：平時拖拖拉拉、今天特別早起

【有線新聞】羅湖口岸重開，首批南下旅客很多都是跨境學生及家長，不等教育局正式安排就急不及待回港上課。

早上未到7時，大批身穿校服、背書包的學生步入羅湖口岸聯檢大樓。大樓外架起多排鐵馬，部分年紀較小的學生由家長陪同。跨境學童家長胡太：「足足三年了，他早上起來都很開心，特別期待對不對？平時睡覺拖拖拉拉，今天特別早就起來了，開心得要命。」

有家長就帶子女過關辦理回港證，希望可以盡快回港上學。跨境學童Chloe：「我覺得很開心，我想上學。」家長何女士：「我們本身5日過去（香港）辦證，然後6日上學，但6日起不用做核酸，遲一日就遲一日，今日不用核酸馬上過關，辦完證件馬上回來，第二天就可以上學。」

過關後來到羅湖站，港鐵職員派紀念品迎接這批久違的乘客。跨境學童：「很久沒有來，上一次是幼稚園高班時來。」家長李女士：「之前有通過文錦渡過關，現在很方便。因為我們本身住得近羅湖關口，所以現在這樣過關很方便。」跨境學童家長蔣女士：「（之前）因為要核酸檢測和預約，上學一日就沒有繼續。送他上學後去一去尖沙咀，或者大埔、沙田。（記者：打算買甚麼？帶了大行李箱。）有甚麼買甚麼，已經很久沒有購物。」

雖然跨境學童現時可以自行回港上學，不過乘校巴的學生還要再等，教育局安排中學跨境生星期三起全面恢復回港上課，小學、幼稚園及特殊學校就要等到本月22日。