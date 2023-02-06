全面通關｜上水新康街暫未見購物人流　市民憂將「一窩蜂」下來

【有線新聞】通關後上水一帶早上人流未見太多。

上水新康街附近是藥房集中地，羅湖口岸通關後，有內地旅客拖篋前來購物。藥房、連鎖化妝店不似以往般擠擁，街道人流一般。

陳先生：「過關來回方便，順道買點東西,買點家用的東西、藥品，買這些東西回去，很好。」

廖先生：「現時尚早，否則（內地人）會下來搶購 ，肯定會爆滿，好像以前一樣，行走都不能走。相隔三年，可能一窩蜂下來搶購。」